Un incendio è divampato poco dopo le 18 sul tetto dell’ex hotel Turritania, nel centro storico di Sassari, dove sono in fase avanzata i lavori comunali per la realizzazione di un centro di housing sociale e servizi.

Secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco, il rogo avrebbe avuto origine dall’impianto fotovoltaico installato sulla terrazza all’ultimo piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, insieme al sindaco Giuseppe Mascia, alla polizia locale e al 118. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Le fiamme sono state spente, mentre resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e quantificare i danni, che da una prima valutazione sembrerebbero consistenti.

L’episodio arriva a poche ore dal sopralluogo effettuato in mattinata dalla seconda commissione comunale, che aveva verificato lo stato di avanzamento del cantiere. Prima dell’incendio, i lavori risultavano ormai prossimi alla conclusione, con la chiusura prevista nel giro di un paio di settimane.