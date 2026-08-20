Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla SS131, all'altezza del chilometro 81, nei pressi del bivio per Sant'Anna.

L'allarme è scattato intorno alle 11, quando la Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di intervento. Per cause in corso di accertamento, due autovetture che viaggiavano in direzione Cagliari si sono scontrate: nell'impatto uno dei veicoli si è ribaltato, mentre l'altro è finito contro il guard rail in corrispondenza dello svincolo.

All'arrivo dei soccorritori, gli occupanti erano già riusciti a lasciare autonomamente gli abitacoli. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, mentre le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, il traffico è stato deviato sulla complanare.