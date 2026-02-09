PHOTO
Paura e fuoco nella serata di ieri, domenica 8 febbraio, a Thiesi, dove un incendio è divampato in un'abitazione.
Intervento immediato, attorno alle ore 20:15, dei Vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento le fiamme che stavano interessando l'appartamento, nonostante le difficoltà dovute al denso fumo presente all'interno.
È stato chiesto l'intervento del servizio medico di emergenza 118 per controllare uno degli occupanti, coinvolto in modo lieve nell'inalazione di fumo.
Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri di Siligo e il personale del 118.