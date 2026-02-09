PHOTO
Paura nella tarda serata di ieri, domenica 8 febbraio, in via Nanni, vicino all'incrocio dei passaggi a livello a Olbia dove un incendio ha coinvolto una struttura dismessa all'interno dell'area ferroviaria, utilizzata come rifugio da persone senza dimora.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a impedire che le fiamme si propagassero ad altre parti dell'edificio, e a salvare due persone presenti all’interno, che sono state poi affidate al personale medico del 118.
Sul posto anche i Carabinieri per effettuare gli accertamenti necessari.