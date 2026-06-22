Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Cagliari a tutela della sicurezza della navigazione. Nei giorni scorsi una motonave portacontainer battente bandiera liberiana è stata sottoposta a un provvedimento di detenzione da parte degli ispettori del Nucleo PSC (Port State Control) della Capitaneria di porto di Cagliari.

L’unità, proveniente da un porto del Nord Africa, era stata selezionata per un’ispezione sulla base dei criteri adottati nei porti dell’Unione Europea, che tengono conto di diversi fattori di rischio, tra cui il tempo trascorso dall’ultimo controllo, il tipo di nave, la bandiera e la performance della società che la gestisce.

Una volta saliti a bordo, gli ispettori hanno accertato l’assenza di un importante certificato statutario. La circostanza ha portato all’avvio di verifiche più approfondite, durante le quali sono emerse ulteriori criticità.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria, sono state riscontrate gravi irregolarità nei sistemi di protezione passiva antincendio, carenze nei viveri di bordo e uno scarso addestramento dell’equipaggio nella gestione di situazioni di emergenza, in particolare per quanto riguarda l’antincendio e l’eventuale abbandono della nave.

Al termine dell’ispezione gli ispettori hanno notificato al comandante il provvedimento formale di detenzione, impedendo all’unità di riprendere la navigazione fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

La nave ha potuto lasciare il porto soltanto dopo l’eliminazione delle irregolarità riscontrate e dopo essere stata sottoposta a una seconda ispezione da parte degli ispettori PSC e delle competenti autorità dello Stato di bandiera.

Si tratta della quinta nave fermata nel 2026 dagli ispettori del Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari.

La Guardia Costiera sottolinea come la tutela dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione e il rispetto di adeguate condizioni di lavoro per i marittimi rappresentino una priorità costante, soprattutto in vista dell’intensificarsi dei traffici marittimi durante la stagione estiva.