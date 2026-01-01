Un incendio ha coinvolto questo pomeriggio, giovedì 1 gennaio, a Sassari un negozio di addobbi natalizi e articoli per la casa, situato in via Asproni.

Le fiamme sono partite all’interno del locale, che risultava chiuso per le festività al momento dell’innesco. Il rogo ha prodotto fumo intenso e un forte sviluppo di calore, che hanno raggiunto anche l’appartamento soprastante, costringendo all’evacuazione dei residenti durante le operazioni di spegnimento.

Sul posto è intervenuto il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ing. Gissi, che ha coordinato le operazioni supportato da due Funzionari. Per fronteggiare l’emergenza sono state impiegate tre squadre della Sede Centrale dei Vigili del fuoco, oltre al 118, alla Polizia locale, intervenuti a supporto del dispositivo di soccorso.