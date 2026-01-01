Il nuovo anno si apre con un’attesa silenziosa ma carica di emozione. Alle ore 13 di oggi, 1° gennaio 2026, nella Clinica ostetrica dell’Aou di Sassari non si registrano ancora nascite, ma nelle sale parto ci sono donne in travaglio: il primo vagito dell’anno è vicino e potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Il 2025 si è chiuso con 1.332 nascite, un dato che racconta storie di famiglie, speranze e nuovi inizi. L’ultima nata del 2025 si chiama Giulia Ginevra ed è venuta alla luce il 31 dicembre alle ore 4.56: una neonata italiana, del peso di 3,180 kg, nata con parto spontaneo.

La mamma, Francesca Peru, ha 28 anni e il padre, Marco Corda, 45 anni. Entrambi residenti a Sassari, hanno accolto la loro bambina nelle prime ore dell’ultimo giorno dell'anno, in un ideale passaggio di testimone tra due anni che si incontrano nella sala parto.

La nascita è stata assistita dall’équipe ostetrica composta da Elisa Lutzoni, Antonella Bitti, Luisella Fiorelli e Giovanna Francesca Mura, che ha accompagnato con competenza e attenzione uno dei momenti più simbolici dell’anno.

Mentre il 2026 attende di scrivere la sua prima pagina, l’attenzione è rivolta alle famiglie che stanno vivendo queste ore con trepidazione e agli operatori sanitari che, anche nei giorni di festa, garantiscono assistenza, professionalità e umanità.