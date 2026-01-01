Marco Boninu, di Illorai, è morto ieri sera, 31 dicembre, intorno alle 21:30, in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 84, nei pressi di Bottidda, nel Nord Sardegna. Un secondo ragazzo, anche lui 30enne, è rimasto leggermente ferito.

Secondo i rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Bono, il conducente di una Fiat Panda ha tentato di evitare un cinghiale che ha attraversato improvvisamente la carreggiata. Dopo la manovra, l’auto si è ribaltata più volte, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero nelle campagne adiacenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bono, con la squadra 1A della centrale operativa, che hanno estratto Boninu dall’abitacolo ancora vivo. Il 36enne è morto poco dopo tra le braccia degli operatori sanitari, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

La notizia ha rapidamente gettato nello sconforto la comunità di Illorai, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia della vittima.