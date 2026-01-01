Durante i festeggiamenti a Cagliari, un petardo lanciato tra la folla ha causato lesioni a una giovane, ora ricoverata all'ospedale Santissima Trinità per lesioni e possibili fratture al viso, ma sarebbe fuori pericolo di vita.

È successo in piazza Yenne, dove la ragazza si trovava per partecipare ai festeggiamenti di Capodanno.

L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte: da una prima ricostruzione si è trattato di un petardo lanciato in mezzo alla folla finito sulla testa della giovane. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha fornito le prime cure alla donna e l'ha subito trasportata al pronto soccorso.