Un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni, trovato in possesso di oltre due chili di droga e di diversi artifici esplosivi privi delle necessarie etichettature di sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è stato fermato al termine di un’attività di osservazione mirata e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dei controlli i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilo di hashish e un chilo di marijuana, insieme a petardi ad alto potenziale che non rispettavano la normativa vigente.

Il provvedimento rientra nell’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione agli ambienti giovanili, che vede quotidianamente impegnati i Carabinieri del Reparto Territoriale. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio del territorio e nella prevenzione dei traffici illeciti.

Nel rispetto dei diritti dell’indagato e della presunzione di innocenza, l’uomo resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle valutazioni di competenza.