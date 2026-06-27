Cinque incendi sono divampati oggi in diversi territori della Sardegna, con il Corpo Forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento supportate da numerosi mezzi aerei.

Un primo intervento è in corso nelle campagne del Comune di Pabillonis, in località Surbiu, dove sta operando un elicottero decollato dalla base del Corpo Forestale di Iglesias. Le attività sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Guspini.

Un altro rogo interessa il territorio di Sestu, in località Cuccuru de sa Mandra. Sul posto è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, mentre il coordinamento delle operazioni è affidato al D.O.S. del gruppo Gauf del CFVA di Cagliari.

Le fiamme stanno impegnando anche il territorio di Ploaghe, in località C.se Piredu, dove opera un elicottero partito dalla base di Anela. A dirigere le attività di spegnimento è il D.O.S. della Stazione Forestale di Ittiri.

Particolarmente complessa la situazione a Mores, in località C. Tuculla. Inizialmente era stato impiegato un elicottero della base di Limbara, ma successivamente il dispositivo è stato rafforzato con l’intervento del Superpuma proveniente da Fenosu e di un ulteriore elicottero decollato dalla base di Anela. Il coordinamento è affidato al D.O.S. della Stazione Forestale di Ozieri.

Infine, un incendio è stato segnalato anche nelle campagne di Oniferi, in località Sa Pudda, dove sta operando un elicottero della base di Farcana. Le operazioni vengono dirette dal D.O.S. della Stazione Forestale di Orani.