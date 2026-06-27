Nuova ondata di calore in Sardegna. La protezione civile regionale ha emanato un'allerta per alte temperature fino alle ore 18 di lunedì 29 giugno.

La colonnina di mercurio toccherà i 34-37 gradi con picchi di 40-41 sulla piana di Ozieri, piana di Ottana, Medio Campidano e Marmilla. Su gran parte dell'Isola le temperature minime della notte saranno superiori ai 20-22 gradi, con notti tropicali particolarmente marcate nelle principali aree urbane.

PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per domenica 28 giugno 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso con nubi pomeridiane di tipo cumuliforme in sviluppo in prossimità dei rilievi interni e bassa proabilità di precipitazioni; ampie schiarite ovunque in serata.

Temperature: minime e massime in lieve aumento nell'entroterra.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per lunedì 29 giugno 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati addensamenti pomeridiani, principalmente di tipo cumuliforme, nelle zone interne specie nell'area del Massiccio del Gennargentu.

Temperature: stazionarie o in lieve ulteriore aumento specie sui settori sud-orientali della regione; lieve calo delle massime possibile tra la Nurra e la Gallura.

Venti: deboli, inizialmente di direzione variabile ma tentendi a disporsi da maestrale, con modesti rinforzi pomeridiani e serali lungo le coste settentrionali e occidentali.

Mari: calmi o poco mossi, in nottata leggero aumento del moto ondoso sui settori occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì 30 sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso per il transito di nubi per lo più alte e sottili, quella di mercoledì primo luglio vedrà condizioni di bel tempo con cieli soleggiati su tutta la regione. Le temperature sono previste in lenta e progressiva diminuzione ad iniziare dalle massime e successivamente anche nelle minime; i venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza da Nord-Ovest su tutto il territorio, con maggiori rinforzi mercoledì 1 nelle Bocche di Bonifacio e lungo le coste del Sulcis, soprattutto in serata. I mari sui settori settentrionali e occidentali saranno mossi martedì 30 e fino a molto mossi sulle coste più esposte il giorno successivo, in prevalenza poco mossi altrove.