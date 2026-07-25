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Una giornata infinita sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale, dopo Portoscuso, Sinnai, San Giovanni Suergiu e altre zone dell'Isola, è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela, per fronteggiare un rogo boschivo nelle campagne di Pozzomaggiore, in località "Serra Suelzu".
Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bonorva. Assegnato il biturbina AS332 Super Puma di Alá dei Sardi.
Il Corpo Forestale è intervenuto inoltre, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu, su un incendio nelle campagne di Seneghe, in località "Sa Furchidda".
Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Oristano.