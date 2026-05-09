Dalla volontà della madre e delle amiche di Paola Cugusi nasce l’Associazione ETS Paola Piccia Cugusi, creata per custodire e portare avanti il ricordo umano e artistico della giovane, scomparsa prematuramente nel settembre 2023. Un dolore trasformato in un progetto culturale pensato per sostenere nuove generazioni di donne nei campi dell’arte, della moda, del design, dell’architettura e della ricerca creativa.

L’associazione punta infatti a valorizzare la creatività femminile contemporanea attraverso iniziative dedicate ai talenti emergenti. Da questa visione prende forma la prima edizione del “Premio Paola Piccia Cugusi”, concorso nazionale rivolto a giovani donne dai 18 anni in su attive nei settori delle arti figurative, della grafica, della moda, dell’architettura e del design.

Il premio, finanziato dalla madre di Paola, presidente dell’associazione, rappresenta il primo progetto pubblico dell’ente. Alle partecipanti viene chiesto di ideare il logo ufficiale dell’associazione, ispirandosi alla storia, alla sensibilità e ai valori di Paola raccontati sul sito ufficiale.

La vincitrice riceverà 5mila euro e il progetto selezionato diventerà il simbolo ufficiale dell’associazione. Prevista anche l’assegnazione di menzioni speciali per gli elaborati ritenuti più meritevoli.

Il bando resterà aperto fino al 14 settembre 2026.

Per informazioni: Associazione ETS Paola Piccia Cugusi