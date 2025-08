È purtroppo morto eri sera, in ospedale di Cagliari, Francesco Pintus, militare di 45 anni che era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto los scorso 31 luglio lungo la statale 125 Var "Orientale Sarda", vicino al bivio per Geremeas in direzione Cagliari, vicino a Maracalagonis.

La tragedia ha aggravato il bilancio di violento scontro tra quattro veicoli che ha causato nove feriti, tra cui tre in condizioni critiche: Pintus e due suoi colleghi impiegati presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra. Tra gli altri feriti, una famiglia con due bambini di 8 e 6 anni, insieme ad altre due persone coinvolte.

Le sigle sindacali nazionali Sim - Marina, Amus - Aeronautica e Siamo - Esercito hanno espresso il loro cordoglio per la perdita del militare. "L'incidente, che ha coinvolto tre sottufficiali delle Forze armate, rappresenta l'ennesima drammatica conferma delle condizioni di rischio cui è esposto quotidianamente il personale pendolare, soprattutto quello dislocato in sedi disagiate e scarsamente collegate - scrivono in una nota - Le associazioni sindacali esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia del collega deceduto, nonché solidarietà ai colleghi coinvolti e all'intera comunità militare del Poligono".