È accusato di maltrattamenti familiari nei confronti della madre e del fratello un 38enne di Golfo Aranci, arrestato lo scorso 31 luglio, dai Carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della Sezione Radiomobile di Olbia, su indicazione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha coordinato le indagini avviate dai Carabinieri di Golfo Aranci per indagare sui maltrattamenti segnalati. A partire da giugno 2025, l'uomo indagato, con problemi legati all'abuso di alcol e droghe, avrebbe perpetrato continui atti di violenza verbale e fisica contro la madre e il fratello, chiedendo loro denaro in modo compulsivo per acquistare sostanze stupefacenti.

Le minacce di morte, le aggressioni e le vessazioni subite hanno spinto la madre a rivolgersi ai Carabinieri di Golfo Aranci e a denunciare le violenze subite dal figlio, che l'hanno costretta a cambiare casa. Grazie agli elementi raccolti, è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, che è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.