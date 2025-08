Su di lui il pesantissimo sospetto di aver creato contenuti multimediali che coinvolgevano minori e di possedere una grande quantità di materiale pedopornografico scaricato da Internet: si tratta di un medico 40enne arrestato dalla Polizia di Stato di Torino.

Dopo più di due anni di indagini, come riporta Tg Com 24, è stato scoperto che l'uomo sarebbe coinvolto in attività illegali all'interno di comunità pedofile presenti nel dark web per oltre 12 anni, sfruttando l'anonimato online.

L'analisi dei dispositivi informatici del medico ha permesso agli investigatori di risalire alla sua partecipazione a comunità online illecite e alla produzione di materiale pedopornografico tramite chat con minori con cui aveva rapporti e incontri.

Le indagini, come riporta il quotidiano, hanno rivelato inoltre che il 40enne, che praticava attività sportive a stretto contatto con adolescenti nel tempo libero, avrebbe avuto stretti legami con altre persone interessate allo scambio di materiale pedopornografico. Tra i suoi contatti c'era anche un sacerdote, arrestato dalla polizia postale lo scorso maggio.