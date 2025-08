Sono accusati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. In particolare, avrebbero brutalmente attaccato un giovane in piazza Sant’Eulalia a Cagliari, rubandogli una collanina d'oro e causandogli lesioni guaribili in 30 giorni. Avrebbero inoltre aggredito due clienti di un locale in via Barcellona, provocando ulteriori lesioni e danni materiali.

A seguito di un'ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura locale, nell'ambito di un'inchiesta che ha coinvolto anche tre adulti per episodi di violenza avvenuti nel marzo 2025, la Polizia di Stato di Cagliari ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di due minori, collocandoli in una comunità.

L'efficace lavoro investigativo della Polizia di Stato, che ha incluso l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e i riconoscimenti fotografici, ha permesso di raccogliere prove concrete contro i presunti autori dei reati.

La collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ha permesso di fermare tempestivamente atti che minavano l'ordine pubblico e la sicurezza, garantendo la protezione della comunità.