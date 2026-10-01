Ha riaperto le sue porte il MŪSA – Museo Archeologico di Alghero, al termine dell’intervento di riqualificazione realizzato nell’ambito del progetto PNRR dedicato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei, nelle biblioteche e negli archivi. Intervento promosso da Comune di Alghero e Fondazione Alghero, finalizzato a migliorare l’accessibilità e la qualità dell’esperienza di visita. Il progetto si inserisce nel percorso più ampio definito dal PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sviluppato attraverso il coinvolgimento di associazioni, operatori e realtà del territorio.

La restituzione del museo alla città è avvenuta in una giornata particolarmente significativa: quella dedicata a San Michele, patrono di Alghero, nel cuore dei festeggiamenti del San Miquel Festival. "Una scelta non casuale, che ha voluto legare un momento importante per il patrimonio culturale cittadino a una delle ricorrenze più sentite dalla comunità, nel segno dell’identità e della partecipazione, perché crediamo che un museo sia parte viva dell’identità e della comunità che lo custodisce" ha sottolineato Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, nel ringraziare tutti i collaboratori e quanti con impegno, dedizione e grande professionalità hanno contribuito a portare a termine i lavori.

Il MŪSA torna così ad accogliere il pubblico con spazi rinnovati e una maggiore attenzione alla fruizione, all’accoglienza e all’autonomia. Un ulteriore passo nel percorso di crescita del sistema culturale della città, nel quale la tutela e la valorizzazione del patrimonio si accompagnano a una cultura sempre più inclusiva. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni con a capo il sindaco Raimondo Cacciotto, della Fondazione Alghero, del mondo della cultura e delle realtà che hanno accompagnato il percorso di progettazione e realizzazione dell’intervento.

"Grazie alla Fondazione Alghero, all’Assessorato alla Cultura, per il contributo dato alla riapertura del museo. Continuiamo con il miglioramento delle condizioni di fruizione dei nostri siti museali con interventi sempre più opportuni e mirati alla fruibilità e all'accessibilità che rappresentano sempre un investimento fondamentale per la valorizzazione della cultura e del territorio di Alghero" le parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto.

Anche l'assessora alla Cultura, Raffaella Sanna, sottolinea "il grande lavoro di squadra degli uffici di Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, in sinergia con l’architetto Stefano Govoni e la Soprintendenza per Sassari e Nuoro, ha permesso di riaprire alla comunità questo prezioso gioiello che abbiamo la fortuna di avere in città. Un luogo affascinante e ricco in cui possiamo entrare in contatto con la storia più antica di Alghero e tutto ciò che nei millenni è accaduto nel nostro territorio. Pagine e luoghi spesso sconosciuti che invitiamo tutte e tutti a scoprire ed approfondire".