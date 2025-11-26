Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne", ad Alghero i Carabinieri della locale stazione hanno partecipato all'evento "Il gusto del rispetto" presso l'Istituto professionale "A. Roth" di Piazza Sulis.



Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Alghero insieme al Maresciallo Ordinario Riccardo Denegri, ha illustrato al numeroso pubblico le attività quotidiane svolte dalle forze dell'ordine per contrastare la violenza di genere. Le iniziative dell'Istituzione mirano a dire fermamente "No!" a qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica contro le donne, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per le vittime.



Il Maresciallo Denegri, esperto sul tema della violenza di genere e membro della "Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere" dell'Arma dei Carabinieri, ha spiegato la natura e le forme della violenza, fornendo strumenti utili per identificare segnali precoci di comportamenti dannosi.



Durante l'incontro è stato sottolineato il ruolo cruciale delle Stazioni Carabinieri come luoghi di ascolto per le vittime, garantendo interventi rapidi e offrendo supporto emotivo. La lotta alla violenza di genere rimane una priorità per l'Arma dei Carabinieri, che ha sviluppato progetti e strutture per prevenire, ascoltare e contrastare questo fenomeno.



L'evento ha servito a sensibilizzare sul rispetto e sulla legalità, incoraggiando le donne vittime di violenza a chiedere aiuto e rivolgersi alle Stazioni Carabinieri per protezione e supporto professionale.



È importante ricordare che ci sono diversi servizi disponibili per le vittime, tra cui contattare le Stazioni Carabinieri e gli uffici della Polizia di Stato della provincia di Sassari, chiamare il Numero Unico di Emergenza 1-1-2 in caso di emergenza o contattare il numero gratuito e anonimo 1522 attivo 24 ore su 24 per supporto. Associazioni, centri antiviolenza, pronto soccorso ("codice rosa") e i servizi sociali del proprio Comune possono offrire ulteriore assistenza.