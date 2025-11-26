I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari hanno arrestato, durante la serata di ieri, martedì 25 novembre, un cittadino algerino di 29 anni, senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già noto alle autorità, accusato di furto aggravato ai danni di un ristorante nel centro del capoluogo.



L'intervento dei militari è avvenuto in via Napoli dopo la segnalazione del un furto. L'uomo è stato rintracciato in piazza Matteotti e sottoposto a perquisizione, durante la quale è stato trovato un borsello contenente i documenti personali del proprietario del locale, del denaro e strumenti per lo scasso.



Dopo le formalità in caserma, l'uomo è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, una volta ricostruita la vicenda.