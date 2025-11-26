Mattinata movimentata sulla SS729, nei pressi del bivio per l’aeroporto in direzione Olbia, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli.

In circostanze ancora da chiarire, un mezzo che trainava su carrello un’autovettura da rally si sarebbe scontrato con un’altra auto che procedeva nella stessa direzione. L’impatto ha provocato pesanti danni al mezzo trainante e la caduta del carico su un fianco, occupando parte della carreggiata.

Una persona è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti e chiusure temporanee durante le operazioni di messa in sicurezza da parte della squadra dei Vigili del Fuoco, necessarie per ripristinare la normale circolazione.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore di lavoro.