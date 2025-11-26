Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, i Carabinieri della Stazione di Villaputzu hanno rintracciato e arrestato un uomo disoccupato di 45 anni, originario del Piemonte ma residente in paese, in ottemperanza a un mandato di custodia cautelare emesso il 22 maggio 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo - Ufficio Esecuzioni Penali.



Secondo quanto emerso, l'uomo era soggetto a una sentenza definitiva che prevedeva lo sconto di una pena di quattro mesi e dodici giorni di reclusione per un caso di furto aggravato avvenuto nel dicembre 2015 nella zona di Savigliano. I militari hanno quindi individuato il 45enne in città e lo hanno condotto in caserma per l'identificazione e le procedure di rito.



Dopo aver completato le formalità richieste, l'arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, come stabilito dall'autorità giudiziaria competente.