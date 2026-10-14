Proseguono gli screening gratuiti promossi da Avis Provinciale di Sassari nell’ambito del progetto “Un dono a chi dona”, nato con l’obiettivo di affiancare alla cultura della donazione quella della prevenzione e della tutela della salute. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre 2026, nella sede dell’Avis Provinciale di Sassari, in S.V. Taniga San Giacomo Medas, località San Camillo.

La giornata sarà dedicata ai controlli di reni e vescica, prostata e visita andrologica. Gli screening sono gratuiti per i donatori di sangue. Per informazioni e prenotazioni sarà necessario rivolgersi alla propria Avis Comunale di appartenenza, fino a esaurimento dei posti.

Il progetto dell’edizione 2026/2027 racchiude un programma più ampio di screening specialistici rispetto alle edizioni passate. Sono previsti controlli cardiologici con elettrocardiogramma e visita, screening cardiovascolari, visite urologiche e andrologiche, controlli polmonari con spirometria, visite dermatologiche con controllo dei nei, ecografie della tiroide, Pap test, prevenzione del tumore del colon-retto attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci e consulenze nutrizionali.

Con “Un dono a chi dona”, Avis Provinciale di Sassari punta così a rafforzare un messaggio preciso: donare significa prendersi cura degli altri, ma anche della propria salute.