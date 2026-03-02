PHOTO
Completati da Anas gli interventi di pavimentazione lungo la statale 295 "di Aritzo" che hanno riguardato 6,3 chilometri di nuovo asfalto, in vari tratti compresi tra il Km 18 e il Km 31 nel territorio di Aritzo.
Si tratta della prima parte di un piano di risanamento delle pavimentazioni lungo il tracciato, per un valore di oltre 500mila euro e che fa parte del piano di manutenzione delle pavimentazioni dell'Anas.
I lavori hanno riguardato, nei tratti interessati, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.