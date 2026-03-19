Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un giovane, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di porto di armi od oggetti atti a offendere.

I militari, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato il ragazzo presso l’autostazione degli autobus di via Padre Zirano, il quale alla loro vista mostrava segni di forte agitazione. In seguito a una perquisizione personale, all’interno del suo marsupio sono stati trovati 135 grammi di marijuana, già suddivisa in due involucri, e un pugnale lungo 22,5 centimetri, di cui 12 di lama.

La sostanza stupefacente e l’arma sono stati sequestrati. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini.