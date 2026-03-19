Tragedia a Torino, dove un bambino di soli 11 mesi è morto per soffocamento da un pezzo di cibo mentre la madre era in ospedale per dare alla luce due gemelli.

Il neonato, come riporta Tg Com 24, si trovava in casa con la zia, che ha prontamente contattato il servizio di emergenza 118. Nonostante l'arrivo tempestivo dell'ambulanza, le condizioni del piccolo sono state subito considerate critiche. Gli operatori sanitari hanno tentato ripetutamente le manovre di rianimazione prima di trasportarlo d'urgenza nello stesso ospedale dove la madre era ricoverata per il parto, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia per una prima indagine e al momento, come riporta il quotidiano, non ci sono elementi che suggeriscano trattarsi di qualcosa diverso da una tragica fatalità.