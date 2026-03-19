La Procura di Cagliari ha chiuso le indagini su un presunto caso di stalking di gruppo. Tra gli indagati figura anche la criminologa Roberta Bruzzone.

A riportarlo è il quotidiano La Repubblica, secondo cui l’avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal pubblico ministero Gilberto Ganassi e trasmesso a Roma per competenza, insieme alle trascrizioni di chat tra gli indagati.

L’inchiesta riguarda presunti comportamenti ai danni della psicologa forense Elisabetta Sionis e della figlia minorenne. Sempre secondo quanto riportato da La Repubblica, la presunta campagna persecutoria sarebbe durata almeno tre anni e si sarebbe articolata in “allusioni sessuali”, “fotomontaggi del viso della persona offesa” e “frasi avente carattere minaccioso e vessatorio”.

Gli inquirenti, scrive il quotidiano, ipotizzano l’esistenza di un coordinamento attraverso chat di gruppo sui social, nelle quali sarebbero documentati accordi precedenti agli attacchi.

La vicenda affonderebbe le radici nel 2017, nel contesto del procedimento legato alla morte di Manuel Piredda e alle gravi ustioni riportate dalla moglie Valentina Pitzalis.

Nel corso degli anni si sono susseguite querele e controquerele. Tra gli elementi richiamati da La Repubblica, anche l’archiviazione, lo scorso 23 giugno, di una querela presentata da Roberta Bruzzone nei confronti di Elisabetta Sionis, e la condanna in primo grado a due anni nei confronti di Lucio Lipari, in un procedimento distinto.

L’inchiesta è ora nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari. Le posizioni degli indagati restano al vaglio dell’autorità giudiziaria e, come previsto dall’ordinamento, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

La criminologa Bruzzone: "Chi mi accusa è indagata a sua volta"

"Respingo totalmente le accuse, la persona cui attualmente si fa riferimento è indagata dalla procura di Roma per atti persecutori, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione aggravata e reiterata in concorso proprio ai miei danni". Lo ha detto all'ANSA la criminologa Roberta Bruzzone.