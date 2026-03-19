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Operazione antidroga nel cuore di un mercato rionale a Cagliari, dove i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, sotto il coordinamento del Comando Provinciale e del Gruppo Cagliari, hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, l’intervento rientra in un servizio mirato al contrasto dello spaccio, condotto anche con il supporto delle unità cinofile e dei cosiddetti “Baschi Verdi”.
L’uomo, che lavorava come venditore di pollame all’interno del mercato, è stato trovato in possesso di eroina già suddivisa in dosi, ritenuta pronta per la cessione, e di denaro contante considerato dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita.
La successiva perquisizione domiciliare avrebbe consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di droga: cocaina ed eroina, oltre a materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione.
Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato complessivamente 37,8 grammi di eroina e 16,3 grammi di cocaina, insieme a un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi, un telefono cellulare e oltre 3.500 euro in contanti.
L’uomo è stato arrestato in flagranza. Il giudice, al termine dell’udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari.
L’operazione, evidenziano gli inquirenti, avrebbe consentito di interrompere una presunta attività di spaccio in un’area particolarmente frequentata, e si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti portate avanti dalla Guardia di finanza sul territorio.
Come previsto dalla legge, la posizione dell’indagato resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.