Il futuro del nostro pianeta dipende anche dalla lotta contro la desertificazione. In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione promossa dalle Nazioni Unite, l'Università di Sassari, tramite il Nucleo di ricerca sulla desertificazione (Nrd), e l'Istituto per la BioEconomia del Cnr hanno organizzato un evento focalizzato su scienza, territorio e coinvolgimento civico. L'iniziativa si svolgerà il 17 giugno, combinando eventi sia in presenza che online, concentrati sul tema principale del 2025: il recupero delle terre degradate.

La giornata inizierà alle 10 con un webinar internazionale in lingua inglese dal titolo "Innovations for tackling desertification". Durante questo evento, saranno presentati i progetti Monalisa e Terrasafe, che vedono la partecipazione attiva di Nrd Uniss e Cnr-Ibe. Si tratta di un'opportunità per discutere soluzioni innovative, casi studio e approcci multidisciplinari nella lotta contro la desertificazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, presso l'aula Barbieri del dipartimento di Agraria, si terrà un secondo webinar in italiano, organizzato da Nrd e Cnr, dedicato al dialogo tra comunità scientifica, imprese, cittadini e istituzioni locali. Una tavola rotonda conclusiva offrirà spunti per una gestione condivisa e sostenibile del territorio.

La giornata si concluderà con la proiezione in presenza del documentario "Deserts on the move: Europe" del regista Ingo Herbst, in collaborazione con il festival "Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara". Il Nucleo di ricerca sulla desertificazione (Nrd) dell'Università di Sassari ha più di vent'anni di esperienza nella ricerca interdisciplinare sui cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la cooperazione internazionale. Il lavoro svolto integra scienza, formazione e azioni concrete per affrontare le sfide ambientali nelle aree più vulnerabili.