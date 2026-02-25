Un uomo è stato arrestato nella serata di lunedì 23 febbraio, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari, con l'accusa di rapina impropria in concorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari, allertati dal Numero Unico di Emergenza 112, il sospettato avrebbe sottratto un paio di pantaloni da un noto negozio di abbigliamento del centro cittadino. Scoperto dai dipendenti, avrebbe reagito aggredendoli fisicamente per tentare la fuga.

Grazie alla descrizione fornita dai testimoni, i Carabinieri hanno individuato l’uomo poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stato bloccato e condotto in caserma. Durante la perquisizione è stato recuperato il capo di abbigliamento rubato, restituito poi al legittimo proprietario.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta ieri e ha confermato l’arresto.