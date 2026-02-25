Undici denunce e numerose patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza, ma a destare maggiore preoccupazione è stato un episodio di violenza domestica e stalking a Budoni. Questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, esteso a più Comuni della Baronia, che ha visto i Carabinieri della Compagnia di Siniscola impegnati nel fine settimana con un ingente dispiegamento di forze, volto a contrastare il degrado e garantire sicurezza sulle strade.

Una donna in preda al panico, ha contattato il 112 nella tarda serata di ieri, martedì 24 febbraio, riuscendo a fornire pochissime indicazioni sulla sua posizione mentre il suo ex compagno l'avrebbe aggredita in casa. Grazie alla triangolazione della chiamata e al coordinamento con le pattuglie sul territorio, i Carabinieri hanno mantenuto il contatto telefonico con la donna e localizzato l’abitazione, riuscendo a intervenire in tempo.

All’arrivo dei militari, l’uomo si stava scagliando ripetutamente contro la donna, che si presentava completamente intrisa di sangue. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito il peggio e ha permesso di sottrarre la vittima alla furia dell’ex. L’aggressore, che aveva anche rifiutato di farsi identificare, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate. La donna è stata trasportata all’Ospedale di Olbia per le cure necessarie.

L’episodio sottolinea l’importanza dei servizi di pattugliamento e dell’impegno delle Forze dell’Ordine nella prevenzione di reati gravi come lo stalking e la violenza domestica, che spesso restano nascosti fino a quando non è troppo tardi.

Parallelamente, durante i controlli stradali della Baronia, i Carabinieri hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza e tre per rifiuto dell’alcoltest, con un automobilista che, alla vista della pattuglia, aveva abbandonato la sua auto per nascondersi. Inoltre, un 21enne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre altri tre giovani sono stati segnalati al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola evidenzia non solo l’attenzione verso la sicurezza stradale, ma anche l’impegno concreto nella tutela delle vittime di violenza.