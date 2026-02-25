Due uomini sono stati denunciati lo scorso lunedì 23 febbraio a Mores, dai Carabinieri della stazione locale, per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.



Durante un normale servizio di controllo stradale nel centro di Mores, i militari hanno fermato e controllato un'auto con a bordo i due uomini, che si sono subito mostrati nervosi. Dopo una perquisizione immediata, sono stati trovati circa 23 grammi di marijuana. Le ricerche sono poi proseguite nelle rispettive abitazioni, dove sono stati sequestrati circa 420 grammi di marijuana in infiorescenze e un bilancino di precisione presso la casa di uno dei soggetti.



A causa della gravità delle accuse, entrambi gli uomini hanno dovuto consegnare le armi regolarmente detenute, insieme ai relativi permessi, ai Carabinieri di Ozieri.



Le droghe e il materiale sequestrato sono stati confiscati, mentre i due uomini sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Sassari. Le autorità competenti della Prefettura di Sassari sono state informate per quanto riguarda le misure relative alle armi.



