Quella di oggi, giovedì 18 giugno 2026, è stata una giornata particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna, dove numerosi roghi hanno richiesto l’intervento del Corpo Forestale, delle squadre a terra e dei mezzi aerei regionali e nazionali.

Tra gli episodi più rilevanti figura l’incendio divampato nelle campagne di Macomer, in località Riu Crastu Ozzastru, dove sono entrati in azione due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Fenosu e Anela. A supporto delle operazioni è intervenuto anche il Canadair “CAN 30”, decollato dall’aeroporto di Ciampino. Sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Macomer ha coordinato le attività di contrasto alle fiamme.

Nel corso della giornata, altri incendi hanno interessato i territori di Ghilarza, Nuraminis, Thiesi e Teulada. Anche in questi casi si è reso necessario il dispiegamento di elicotteri della flotta regionale e, nelle situazioni più complesse, il supporto dei Canadair della flotta nazionale antincendio.

L’elevato numero di interventi conferma come il rischio incendi resti particolarmente alto in questa fase della stagione estiva, complice il caldo e le condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme. Le operazioni di bonifica e monitoraggio delle aree interessate sono proseguite per tutta la giornata al fine di scongiurare eventuali riprese dei focolai.

Le autorità rinnovano l’appello alla massima prudenza, invitando cittadini e visitatori a rispettare le norme di prevenzione e a segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio ai numeri di emergenza.