L'ennesimo incendio è divampato in Sardegna oggi, giovedì 18 giugno 2026, vera e propria giornata di fuoco. Stavolta un rogo ha coinvolto le campagne del Comune di Villacidro, in località Riu Peis. Per fronteggiare il rogo è intervenuto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Villacidro, impegnato nella gestione degli interventi per contenere e bonificare l’area interessata dalle fiamme.

La giornata si è rivelata particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna. Oltre al rogo di Villacidro, altri incendi sono stati segnalati nei territori comunali di Macomer, Ghilarza, Nuraminis, Thiesi e Teulada, rendendo necessario l’intervento delle squadre antincendio e dei mezzi regionali per limitare i danni al patrimonio ambientale e agricolo.

Le operazioni di spegnimento e monitoraggio proseguono per scongiurare eventuali riprese delle fiamme e garantire la sicurezza delle aree interessate.