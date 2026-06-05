Nella caserma intitolata all'Appuntato Scelto UPG Renzo Lampis, il Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura, del mondo economico e associativo e di una delegazione di studenti dell'Istituto Comprensivo Oristano 1, protagonisti con letture dedicate alla cultura della legalità.

Durante la cerimonia sono stati letti il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'Ordine del Giorno del Comandante Generale dell'Arma. È stato inoltre reso omaggio ai caduti e ricordato il sacrificio dei Carabinieri impegnati nelle battaglie di Eluet El Asel e Culqualber.

Nel suo intervento, il comandante provinciale, colonnello Steven Chenet, ha tracciato il bilancio dell'attività svolta nel 2025 e nei primi mesi del 2026, richiamando i valori che guidano l'azione dell'Arma: disciplina, competenza, coraggio e umiltà. Ha inoltre sottolineato l'importanza della presenza costante sul territorio e della vicinanza alle comunità.

Nel 2025 i Carabinieri della provincia hanno identificato oltre 99 mila persone, effettuato 633 perquisizioni e 483 sequestri. Sono stati eseguiti 143 arresti e denunciate 1.061 persone. Sul fronte della prevenzione delle truffe agli anziani, il Comando provinciale ha sviluppato uno specifico "Modello Operativo Rafforzato", basato sulla rapida attivazione di dispositivi investigativi e sulla collaborazione con gli altri comandi dell'Isola per individuare e arrestare i responsabili.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre conferiti e ricordati encomi a diversi militari che si sono distinti in importanti attività investigative contro truffe, rapine aggravate e traffici illeciti, contribuendo al contrasto della criminalità e alla tutela della sicurezza pubblica.