Sopralluogo questa mattina della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nell’ex Arsenale militare di La Maddalena, in qualità di Commissaria straordinaria del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale.

Alla visita hanno partecipato il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai insieme a vari componenti della Giunta, il capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, Luca Caschili, il direttore generale degli Enti locali e finanze della Regione, Giovanni Cossu, e il senatore Ettore Licheri.

I lavori di bonifica, riferiscono, hanno raggiunto l’80% di avanzamento e dovrebbero essere completati nella primavera del 2027. Il sopralluogo è stato anche l’occasione per fare il punto sul futuro del compendio e sulle prospettive di rilancio economico e occupazionale dell’isola.

La Presidente Todde ha ripercorso le tappe che hanno consentito di sbloccare gli interventi, ricordando che il 27 marzo 2024, a due giorni dal suo insediamento, la Procura di Tempio Pausania aveva segnalato alla Regione una situazione di inerzia nelle bonifiche. “Noi abbiamo ripreso immediatamente i contatti con l’azienda che era in contenzioso con la Regione dal 2016, abbiamo risolto il contenzioso”, ha spiegato Todde. La risoluzione della controversia ha consentito di superare una lunga fase di stallo e di riprendere gli interventi di risanamento ambientale.

Il sopralluogo ha interessato anche lo specchio acqueo, dove è in corso l’intervento di capping per la messa in sicurezza dei fondali. È già stato posato il telo che costituirà la base del sistema di contenimento, progettato per consentire anche il futuro utilizzo dell’area attraverso ancoraggi e catenarie.

“Questo compendio de La Maddalena non è soltanto un grande spreco di soldi pubblici, ma è anche un’occasione di riscatto per un’isola”, ha dichiarato Todde, indicando nella nautica da diporto e nelle lavorazioni specializzate della cantieristica alcune delle possibili destinazioni produttive.

La visita ha riguardato inoltre l’ex struttura alberghiera, acquisita al demanio regionale dopo la conclusione del contenzioso, dove sono ancora custoditi arredi e materiali di pregio inventariati. Un luogo che la Presidente Todde ha descritto come “una promessa tradita”, ricordando le centinaia di posti di lavoro annunciati all’epoca della realizzazione del complesso e mai concretizzati.

Per definire il futuro dell’area è già operativo un gruppo di lavoro interassessoriale che coinvolge le strutture regionali e il Comune de La Maddalena, con un dossier seguito direttamente dalla Presidenza. L’obiettivo è programmare le nuove destinazioni del compendio mentre sono ancora in corso le bonifiche, accelerando il percorso di recupero e dando priorità alle attività produttive.