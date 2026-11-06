Due arresti per episodi di violenza e violazioni delle misure di protezione delle vittime nel Sulcis Iglesiente. I Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono intervenuti in due distinte occasioni, fermando un uomo di 39 anni e uno di 41.

Il primo arresto è scattato nel pomeriggio di ieri, quando i militari della Stazione di Iglesias hanno sorpreso il 39enne alla guida di un'auto insieme all'ex compagna. L'uomo si trovava infatti sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, misura cautelare che avrebbe violato.

Il secondo episodio si è verificato durante la notte a Domusnovas. I Carabinieri della locale Stazione, insieme ai militari dell'Aliquota Radiomobile, sono intervenuti nell'abitazione di una coppia dopo aver accertato presunte ripetute violenze e minacce da parte di un 41enne nei confronti della compagna, anche in presenza della figlia minorenne.

All'arrivo dei militari, la donna presentava evidenti segni sul volto. Raccolte le sue dichiarazioni e verificata la situazione, i Carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.