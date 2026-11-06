Guardie mediche operative nel fine settimana in Ogliastra, con turni programmati dal 6 all'8 novembre in diverse sedi del territorio. Il servizio sarà garantito, con orari differenziati, nei punti di continuità assistenziale di Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu, Seui, Bari Sardo, Ilbono, Talana, Tertenia, Tortolì e Villagrande Strisaili.

Nelle sedi di Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu e Seui l'attività inizierà alle 20 di venerdì 6 novembre e proseguirà fino alle 8 di sabato 7, per poi riprendere alle 10 dello stesso giorno e concludersi alle 8 di lunedì 9 novembre. A Seui, domenica 8 novembre, il turno diurno partirà alle 9.

A Bari Sardo il servizio sarà attivo dalle 20 di sabato alle 19 di domenica. A Ilbono e Tertenia le prime aperture sono previste dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato. Tertenia riaprirà inoltre sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 fino alle 8 di lunedì.

A Talana la guardia medica sarà disponibile dalle 10 di sabato alle 8 di domenica. A Tortolì sono previsti due turni: dalle 20 di sabato alle 8 di domenica e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì. A Villagrande Strisaili, infine, il servizio sarà attivo dalle 20 di sabato alle 20 di domenica.

Per richiedere assistenza è possibile chiamare il numero europeo 116 117: la Centrale regionale metterà in contatto con il medico della sede più vicina oppure, quando necessario, con il servizio di emergenza 118.