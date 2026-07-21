L’Asinara si prepara ad affrontare la stagione estiva con un presidio sanitario dedicato ai tanti visitatori che ogni anno raggiungono l’isola. Anche per il 2026 sono stati riattivati i due ambulatori stagionali destinati al primo soccorso, operativi nelle località di Cala d’Oliva e Cala Reale.

Il servizio, pensato per garantire interventi tempestivi in caso di necessità, sarà attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30, con una sospensione nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 14.30. A Cala d’Oliva è disponibile il numero 335.6822199, mentre per Cala Reale è possibile contattare i recapiti 335.6850707 e 079.409420.

L’attivazione dei presidi nasce dalla collaborazione tra diversi enti: Asl di Sassari, Comune di Porto Torres, Capitaneria di porto, Agenzia Conservatoria delle coste, Ente Parco dell’Asinara e Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), attraverso una convenzione che punta a rafforzare la sicurezza sanitaria sull’isola durante i mesi di maggiore afflusso turistico.

Oltre agli ambulatori e al personale sanitario, saranno disponibili un’ambulanza, un fuoristrada e due mezzi di soccorso avanzato medicalizzati, dotati delle attrezzature necessarie per affrontare eventuali emergenze. Il personale garantirà le prime cure, il coordinamento con l’Autorità marittima e il collegamento con la rete territoriale dell’emergenza e con le strutture ospedaliere, qualora fosse necessario il trasferimento di pazienti.

"Un impegno importante per tutte le amministrazioni coinvolte ma che si rende necessario per garantire sicurezza a chi in estate raggiunge l'Asinara", osserva il direttore generale della Asl, Antonio Lorenzo Spano.

Un servizio considerato strategico anche dall’amministrazione comunale di Porto Torres, che sottolinea il valore dell’assistenza sanitaria in un territorio dalle caratteristiche particolari, raggiunto ogni anno da migliaia di persone.

"L'Asinara è uno dei luoghi simbolo del nostro territorio e ogni estate accoglie migliaia di visitatori", ricorda il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, nel ringraziare gli enti coinvolti. "Garantire un presidio sanitario efficiente significa offrire un servizio essenziale a tutela della salute e della sicurezza di chi vive e frequenta l'isola".