Nessuna interruzione delle attività antincendio, nonostante lo sciopero proclamato da tre sigle sindacali del personale del Corpo forestale regionale in una giornata classificata ad alto rischio incendi. I servizi essenziali sono infatti stati garantiti grazie alla precettazione di una parte degli operatori, consentendo il regolare svolgimento delle attività di prevenzione e intervento.

Parallelamente, questa mattina circa un centinaio di lavoratori provenienti da tutta la Sardegna si sono riuniti davanti al palazzo del Consiglio regionale, a Cagliari, per chiedere risposte sulle criticità che, secondo i sindacati, stanno mettendo in seria difficoltà il Corpo forestale. A promuovere il presidio sono state Safor, Uil Fpl e Fesal Cfva, rappresentate rispettivamente da Ignazio Masala, Carmelo Prestileo e Gianluca Pinna. "I servizi essenziali sono garantiti, il 30 per cento degli aderenti è stato precettato", confermano i rappresentanti sindacali.

Al centro della protesta c'è soprattutto la carenza di personale operativo: "Siamo arrivati a questo punto perché la situazione è drammatica. Noi oggi abbiamo una dotazione organica di 1.380 colleghi; in servizio sono circa mille e di questi ce ne sono quasi 500 parzialmente inidonei e totalmente inidonei all'attività antincendio. Restano 500 colleghi in servizio, ma hanno un'età media che supera i 60 anni", spiega Prestileo.

I sindacati riconoscono l'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione di 96 nuovi agenti, ma ritengono insufficiente l'intervento rispetto alle reali esigenze dell'organico: "Però non siamo stati ascoltati, perché avremmo dovuto avere una graduatoria di almeno 1.000 idonei per arrivare al numero previsto di 600, invece si è arrivati a malapena a 480 idonei".

Tra le criticità evidenziate figurano anche le prove fisiche previste per il concorso, considerate eccessivamente selettive: "Ci sono anche difficoltà a superare le prove fisiche perché i requisiti sono molto stretti". Per esempio "le donne devono saltare un metro e dieci, mentre gli uomini un metro e trenta".

Le organizzazioni sindacali giudicano inoltre insufficiente il recente annuncio della Giunta regionale, che ha depositato gli emendamenti al disegno di legge di variazione di bilancio, in discussione il 28 luglio, con uno stanziamento complessivo di circa sei milioni di euro destinato alle progressioni professionali e alla riclassificazione del personale. "Noi vogliamo una riforma strutturale del Corpo forestale, chiediamo un'equiparazione previdenziale pensionistica", precisano Masala, Prestileo e Pinna.

Al termine della manifestazione, una delegazione dei lavoratori ha ottenuto un incontro con i capigruppo del Consiglio regionale, previsto per la tarda mattinata, per portare all'attenzione della politica le richieste avanzate dal personale del Corpo forestale.