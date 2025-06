Durante la mattinata di oggi, martedì 10 giugno, è stata aperta ufficialmente la nuova stazione temporanea dei Carabinieri a Flumini di Quartu, rispondendo in modo significativo alle esigenze di sicurezza della zona. La presenza costante dei Carabinieri su questo territorio, particolarmente affollato dai turisti, è un passo importante per garantire la tranquillità e la sicurezza locali, soprattutto in vista dell'aumento del flusso turistico in questi giorni.

All'inaugurazione erano presenti le autorità locali e provinciali, tra cui il Prefetto di Cagliari, Dott. Giuseppe Castaldo, e il Sindaco di Quartu Sant'Elena, Dott. Graziano Milia, che ha sostenuto attivamente la ristrutturazione dello stabile che ospiterà la stazione temporanea. Tra i partecipanti c'erano anche membri del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Gen. Luigi Grasso, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Alfredo Facchetti.

La cerimonia ha visto la presenza della Presidente del Consiglio Rita Murgioni, dei membri della Giunta comunale e di una delegazione di Consiglieri comunali, incluso l'Assessora comunale a Flumini e ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni.

La Stazione temporanea, gestita da sette Carabinieri guidati dal Maresciallo Maggiore Antonino Paratore, sarà aperta al pubblico sette giorni su sette, dalle 10:00 alle 18:00. Questo presidio rafforzerà le attività di controllo e prevenzione sul territorio, migliorando la sicurezza della frazione di Flumini, soprattutto in vista dell'arrivo della stagione estiva con l'incremento di residenti e turisti, attratti dalle seconde case e dalle bellissime spiagge locali che attirano centinaia di migliaia di visitatori, oltre ai numerosi transiti sulle strade che collegano Cagliari a Villasimius.