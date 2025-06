Questa mattina, il 10 giugno, la sala conferenze dell'assessorato regionale al Turismo è stata il palcoscenico della presentazione dell'Ussi International Award 2025 dedicato a Gianni Minà. L'evento è stato annunciato l'8 maggio presso il Coni a Roma, con la partecipazione del presidente Giovanni Malagò, Loredana Macchietti Minà - regista e moglie di Gianni, Marco Tardelli, eroe del Mundial di Spagna '82, e Stefano Oppo, canottiere del gruppo Carabinieri, medagliato ai Giochi di Tokyo e Parigi. Non sono mancati i saluti in video di Adriano Panatta e Alessia Orro.

Alla conferenza hanno preso parte diverse personalità, tra cui Rossana Podda, consulente dell'assessore regionale al Turismo, Francesco Feliziani dell'Ufficio Scolastico regionale, Bruno Perra del Coni, Micaela Morelli della Fondazione di Sardegna, Alberto Urpi sindaco di Sanluri ed Enrico Gaviano, consigliere Ussi Sardegna. Tra i presenti anche i presidenti di Mediterranea (Gianfranco Perseu), Acib (Dante Puddu), CraRegione (Gianni Aramu), CralRegione (Riccardo Laconi) e Msp (Alberto Borsetti). Il Premio si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Villasimius. Durante la conferenza, arricchita da diversi video messaggi tra cui quelli di Adriano Panatta, Marco Tardelli, Giovanni Malagò, Stefano Oppo, Alessia Orro e Loredana Macchietti Minà, si sono susseguiti numerosi interventi e commenti.

“Ricordiamo un grande giornalista, capace di scoop memorabili. Tifava Toro è stato spesso con noi in ritiro”, le parole di Renato Copparoni. “Minà è stato un campione, ha intervistato i grandi del mondo” ha aggiunto Robert Acquafresca. “Cultura, sport e scuola per una Sardegna sempre più forte. Il mix curato dall’Ussi è utile per unire aspetti sociali che meritano attenzione” hanno aggiunto Rossana Podda, Francesco Feliziani, Bruno Perra. “Il nostro mestiere è profondamente cambiato. Gianni Minà ha intervistato Sepulveda e Maradona, Gabriel Garcia Marquez e Roberto benigni, Robert De Niro e Massimo Troisi, Cassiu Clay e Fidel Castro, Fellini ed Enzo Ferrai: ineguagliabile” ha rimarcato Enrico Gaviano. “Sosteniamo e stiamo al fianco di eventi come questo curato dall’Ussi in un proficuo gioco di squadra. Parliamo di valorizzare, grazie anche alla straordinaria professionalità di un cronista unico, l’intera Sardegna, delle coste e dell’interno” il plauso di Alberto Urpi e Micaela Morelli.

Con Gianfranco Zola partecipano all’Award Beppe Dossena (campione del mondo Spagna ’82), Roberto Di Matteo (allenatore Chelsea trionfatore in Champions nel 2012), Jerrel Hasselbaink (centravanti dell’Olanda e del Chelsea), Renato Zaccarelli (capitano del Torino campione d’Italia nel ’76), David Suazo e Mauro Esposito (attaccanti di Cagliari, Inter, Roma e Benfica), Renato Copparoni (ex di Cagliari, Torino e Lazio) e Stefano Oppo (canottiere di Oristano, plurimedagliato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi). A Villasimius si esibisce anche Marabadminton, neo campione d’Italia e campione d’europa 2023. Il 13 giugno si tiene il corso Odg. “Donne, professione e sport. Tra valori, discriminazioni e altre storie”. Con Gianfranco Coppola (presidente Ussi), Giuseppe Meloni (presidente Odg Sardegna), Vittorio Di Trapani (presidente Fnsi). Modera Mario Zaccaria (Consulta presidenti Ussi).

Le relatrici sono Loredana Macchietti Minà, Mimma Caligaris (vice presidente Ussi), Simona Rolandi (Rai Sport); Valentina Bisti (Tg1-Rai), Ester Cois (prorettrice Uguaglianza di genere, Università Cagliari), Rita Dedola (Consigliera parità, Città metropolitana Cagliari), Camilla Frigerio (Consorzio Vero volley, Monza); Anna Rita Ecca (Ordine medici Cagliari); Rosanna Lavezzaro (questore Cagliari); Micaela Morelli (vicepresidente Fondazione di Sardegna); Stefania Rosas (Special Olympics); Simonetta Selloni (presidente Assostampa Sardegna). A seguire, cerimonia inaugurale, match tra campioni e Special Olympics, avviamento allo sport dei giovani, esibizioni, proiezioni e dibattiti sull’opera di Gianni Minà.