La spiaggia di Fontanamare o Funtanamare (Funtan'è Mari in lingua sarda), situata all’estremità settentrionale del litorale della Marina di Gonnesa, è considerata delle perle della costa sud-occidentale della Sardegna che sorge tra dune, macchia mediterranea e testimonianze dell’antica attività mineraria che ha segnato la storia del territorio. Sullo sfondo, si può ammirare il Pan di Zucchero, che regala tramonti tra i più suggestivi dell’Iglesiente.

Per molte persone del posto, questa spiaggia rappresenta un vero e proprio pezzo di infanzia, con le estati trascorse tra giochi in spiaggia, abbronzatura, tuffi tra le acque cristalline, e interminabili giornate con il pranzo al sacco che comprendeva non un semplice panino, ma pastasciutta, lasagne, insalata di riso, cotolette e melanzane fritte.

Chi frequenta abitualmente questo tratto di costa sa bene che esiste una sorta di divisione affettiva tra Fontanamare e Plagemesu. Quest’ultima viene spesso preferita dalle famiglie con bambini piccoli grazie alla presenza della cosiddetta “vaschetta”, una zona protetta dalle rocce che crea uno specchio d’acqua più tranquillo e sicuro, particolarmente apprezzato dai genitori.

Fontanamare, invece, conserva un carattere più riservato. È la spiaggia scelta oggi da chi cerca tranquillità, spazi ampi, privacy e il piacere di una giornata lontana dalla confusione. Qui il mare sembra avere un rapporto più diretto con la natura selvaggia della costa, soprattutto quando il maestrale solleva onde spettacolari che attirano surfisti e appassionati di sport acquatici.

Uno degli aspetti più affascinanti del litorale è la possibilità di passeggiare da una spiaggia all’altra. Un percorso amato da residenti e turisti che permette di attraversare diversi paesaggi e di osservare il mare da prospettive sempre nuove. Durante queste camminate si incontra anche quello che molti chiamano semplicemente "il curvone": un tratto di costa noto per la forza delle correnti e per le onde che, nelle giornate di mare mosso, possono diventare davvero impressionanti. Un luogo che richiede prudenza e rispetto, ma che allo stesso tempo esercita un fascino irresistibile. Fermarsi a osservare la potenza del mare che si infrange sulla costa è uno spettacolo che continua ad affascinare chiunque vi passi.

Forse è proprio questo il segreto di Fontanamare: la capacità di restare autentica. Un luogo dove la bellezza del paesaggio si intreccia ai ricordi personali, alle abitudini delle famiglie e a quel legame profondo che molti continuano a mantenere con una spiaggia che, anno dopo anno, rimane parte della loro storia.