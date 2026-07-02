Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi su Mogoro, nell’Oristanese, provocando disagi e numerosi allagamenti. L’ingresso del paese è finito completamente sott’acqua, con diversi centimetri d’acqua sull’asfalto che hanno costretto molti automobilisti a deviare il percorso per evitare di restare bloccati.

La pioggia intensa ha trasformato le strade in veri e propri fiumi, mentre diverse abitazioni e attività commerciali sono state invase dall’acqua. Colpito anche il Kingstone Bar, da cui la titolare ha documentato la situazione con un video girato durante il temporale.

In alcune zone del paese sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Impressionanti anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di un'abitazione, che mostrano la forza dell’acqua e la rapidità con cui le strade si sono riempite nel giro di pochi minuti.