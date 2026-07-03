Un’operazione della Guardia di Finanza di Cagliari contro il traffico di droga si è conclusa con il sequestro di oltre 5,5 chilogrammi di hashish e con l’arresto del destinatario della spedizione, un uomo conosciuto nell’ambiente della movida cagliaritana.

L’indagine rientra in un’attività coordinata tra diversi reparti del Corpo e ha preso avvio dopo l’individuazione di un pacco sospetto diretto in Sardegna attraverso i normali circuiti postali. Il plico è stato intercettato in un centro di smistamento della Capitale dai militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Roma. Durante i controlli è stata accertata la presenza di sostanza stupefacente per un peso superiore ai 5 chili.

Informata la Procura della Repubblica di Roma, l’Autorità giudiziaria ha disposto il differimento del sequestro autorizzando una “consegna controllata” per risalire ai destinatari effettivi della droga.

L’operazione è stata quindi portata avanti dai finanzieri del Comando provinciale di Cagliari, con il supporto di personale arrivato da Roma. I militari hanno monitorato il punto di ritiro del pacco, un locker automatico situato all’interno di un centro commerciale, intervenendo nel momento in cui il destinatario ha prelevato il plico.

All’interno della spedizione sono stati trovati oltre 5 chili di hashish che, secondo le stime degli investigatori, avrebbero potuto fruttare più di 50mila euro sul mercato illecito.

Su disposizione della Procura di Cagliari, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta. La misura è stata successivamente convalidata dall’Autorità giudiziaria.