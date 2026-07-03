Continua il dibattito ad Alghero sui blackout che nelle ultime settimane stanno interessando la città. A intervenire è Michele Pais, consigliere comunale della Lega, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto sulla mancata realizzazione della nuova cabina primaria Enel.

«Alghero sta vivendo settimane caratterizzate da continui e gravissimi blackout, conseguenza di una rete elettrica ormai inadeguata rispetto al crescente fabbisogno energetico della città. Da tempo Enel aveva individuato nella realizzazione di una nuova cabina primaria l'intervento indispensabile per potenziare la rete e garantire sicurezza ed efficienza del servizio. Eppure quell'opera è stata bloccata all'insaputa del Consiglio comunale», dichiara Pais.

Secondo il consigliere, il provvedimento conclusivo della Provincia di Sassari evidenzierebbe che tutti gli enti coinvolti, compresa la Soprintendenza, avevano espresso parere favorevole, mentre il Comune di Alghero non avrebbe consentito il rilascio dell’autorizzazione. Pais sostiene che nel 2024 la pratica non sia mai stata portata all’attenzione del Consiglio comunale, determinando così l’esito negativo del procedimento.

«L'Amministrazione Cacciotto deve spiegare ai cittadini questa gravissima responsabilità. L'assenza di questa infrastruttura oggi provoca danni economici alle attività produttive, enormi disagi alle famiglie e mette a rischio anche servizi essenziali», afferma ancora il consigliere, che richiama anche le criticità registrate all’ospedale cittadino, con la temporanea chiusura delle sale operatorie.

Pais annuncia infine la presentazione di un’interrogazione urgente per chiarire «tutte le responsabilità politiche e amministrative» legate alla vicenda.