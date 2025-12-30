"Tutte le attività cliniche, assistenziali e di emergenza-urgenza proseguono regolarmente, nel pieno rispetto degli standard di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure che da sempre contraddistinguono i nostri presidi ospedalieri". Lo scrivono, in una lettera aperta a cittadini, pazienti e istituzioni, i direttori dei dipartimenti clinici dell'Arnas- Brotzu di Cagliari, in questo "momento di incertezza" sulla gestione manageriale delle aziende sanitarie in Sardegna dopo la cancellazione dei commissariamenti da parte della Corte Costituzionale.

"Il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari) continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità, dedizione e spirito di servizio, garantendo la presa in carico completa del paziente lungo l'intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale - scrivono per rassicurare tutti - Siamo consapevoli delle preoccupazioni che una fase di transizione amministrativa può generare; tuttavia, desideriamo sottolineare che la tutela della salute dei cittadini resta e resterà la priorità assoluta dell'intera comunità professionale dell'Arnas. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con senso di responsabilità, trasparenza e impegno, collaborando lealmente con le istituzioni competenti affinché ogni criticità gestionale venga affrontata e risolta nel migliore interesse del servizio sanitario e dei cittadini".

I direttori spiegano anche che i dipartimenti clinici e assistenziali "operano in modo coordinato e continuo, assicurando: la piena funzionalità dei servizi ospedalieri; la continuità delle cure per i pazienti ricoverati e ambulatoriali; la corretta gestione delle attività programmate e non programmabili; il rispetto delle procedure cliniche e dei protocolli di sicurezza".