Il costante aumento dei livelli negli invasi del nord-ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu) dovuto alle intense precipitazioni delle ultime settimane, ha fatto registrare un miglioramento della condizione generale della quantità di acqua grezza nei bacini. Alla luce del trend positivo dell'accumulo delle scorte nei tre laghi, Abbanoa ha deciso di prolungare la sospensione delle restrizioni sino al 9 gennaio in tutti i comuni dove l'erogazione veniva garantita a giorni alterni.

Sono interessati Thiesi, Ittiri, Tissi, Ossi, Sorso, Sennori, Usini e Uri serviti dall'acquedotto Bidighinzu, Bonorva e Bosa serviti dall'acquedotto Temo. Saranno sospese anche le chiusure notturne ad Alghero, servito dall'invaso del Cuga.

Sino al 9 gennaio, dunque, l'erogazione sarà garantita regolarmente. Per la mattina del prossimo 9 gennaio è stata già fissata la riunione del comitato tecnico tra Regione, Adis, Egas e Abbanoa nella quale saranno esaminati i dati di accumulo e le possibili proiezioni utili a stabilire le future misure.