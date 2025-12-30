Entra nel vivo la decima edizione del Premio Sardegna Live, attraverso la quale i nostri lettori eleggeranno Il Sardo dell'anno 2025 (SI VOTA QUI).

IL PODIO MOMENTANEO

Dopo la prima settimana di voti, a guidare la classifica è il content creator Cristiano Delrio, rivelazione del panorama social isolano nel corso dell'anno. Con personaggi come zia Nanna e Gabriellina, Delrio ha fatto divertire un pubblico sempre più ampio fino a portare i suoi sketch live nelle piazze della Sardegna.

Alle spalle del comico di Scano Montiferro, il binomio composto da Beniamino Zuncheddu (ergastolano ingiustamente condannato e scarcerato dopo 33 anni) e Irene Testa (garante regionale dei detenuti), promotori di un'importante battaglia civile legata a una proposta di legge che prende il nome proprio da Zuncheddu. La proposta è quella di garantire un sostegno economico immediato a chi viene assolto dopo un’ingiusta detenzione.

La classifica parziale vede in terza posizione la campionessa del volley Alessia Orro. La pallavolista di Narbolia si è confermata una delle più grandi atlete italiane trascinando l’Italia alla vittoria dei Mondiali di pallavolo femminile, venendo eletta MVP e miglior palleggiatrice del torneo e portando il titolo iridato in Italia dopo 23 anni. Ha inoltre vinto la Supercoppa turca con il Fenerbahçe Istanbul.

LA CLASSIFICA PARZIALE

A una settimana dal termine delle votazioni, in quarta piazza c'è la conduttrice televisiva Geppi Cucciari, protagonista al Festival di Sanremo e padrona di casa della trasmissione di Rai3 Splendida cornice. Chiude la top 5 lo scrittore noir Piergiorgio Pulixi, distintosi per premi letterari di rilievo e nuove pubblicazioni come Se i gatti potessero parlare.

Seguono eroCaddeo, finalista dell'ultima edizione di X Factor e in vetta alle classifiche con il suo singolo Punto; Giuseppe Ignazio Loi e Virginia Raffaele, volti del film La vita va così di Riccardo Milani che racconta la storia del pastore Ovidio Marras; il comico Alessandro Pili (noto al grande pubblico come il Sindaco di Scraffingiu); il sacerdote don Francesco Marruncheddu, autore del testo della canzone vincitrice della 68^ edizione dello Zecchino d'Oro; il giovane terzino italomarocchino del Cagliari Riyad Idrissi.